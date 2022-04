The Golden Fork Awards—a night of celebration.

The MSP 50 Best Restaurants list of 2021 was released in our December 2021 issue. We gathered all of the Best Restaurant winners on a Monday evening in March to celebrate.

See the complete list of winning restaurants.

× 1 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_1 × 2 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_BillySushi × 3 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_BullsHorn × 4 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_BungalowClub × 5 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Demi × 6 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Fhimas × 7 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_FrenchHen × 8 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_HaiHai × 9 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_HandsomeHog × 10 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_HotIndian × 11 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_MalcolmYards × 12 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Meritage × 13 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Milkjam × 14 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Owamni × 15 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_SeaSalt × 16 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_2 × 17 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_SoulBowl × 18 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_Yum × 19 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_ZenBox × 20 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_TresGen × 21 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_3 × 22 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_4 × 23 of 23 Expand Joy by Jo MSP50_2021_5 Prev Next

